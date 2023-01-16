Фестиваль наблюдения за птицами собрал в Египте более 200 фотографов дикой природы
Наблюдение за перелетными птицами – уникальный фестиваль в Египте. Стана благодаря своему географическому положению – просто место притяжения для орнитологов. Там, где пересекаются пути из Европы, Азии и Африки, а климат – просто то что надо для зимовки пернатых, и решили устроить необычный фестиваль.
Мохамед Салама, начальник центрального управления по туризму:
Сегодня мы пролили свет на одну из туристических достопримечательностей Египта, о которой мы должны позаботиться и показать всему миру. Этот фестиваль является частью стратегии Министерства туризма по организации ряда мероприятий в течение года по всей стране – первый Международный фестиваль наблюдения за птицами в Порт-Саиде.
В Египте фиксируют 470 видов, 150 из которых являются местными, а остальные – мигрирующими. Когда в Европе слишком холодно, птицы не могут найти пищу из-за снега, поэтому они летят на юг и наоборот. Все это фиксируют фотографы дикой природы. Их более 200 собрал первый фестиваль наблюдения за птицами.
*На правах рекламы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!