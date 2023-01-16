Фестиваль наблюдения за птицами собрал в Египте более 200 фотографов дикой природы

Наблюдение за перелетными птицами – уникальный фестиваль в Египте. Стана благодаря своему географическому положению – просто место притяжения для орнитологов. Там, где пересекаются пути из Европы, Азии и Африки, а климат – просто то что надо для зимовки пернатых, и решили устроить необычный фестиваль.

Мохамед Салама, начальник центрального управления по туризму:

Сегодня мы пролили свет на одну из туристических достопримечательностей Египта, о которой мы должны позаботиться и показать всему миру. Этот фестиваль является частью стратегии Министерства туризма по организации ряда мероприятий в течение года по всей стране – первый Международный фестиваль наблюдения за птицами в Порт-Саиде.