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Учителя в Шотландии объявили забастовку

16 января 2023 14:10
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Новости Великобритании. Учителя в Шотландии объявили забастовку. Педагоги требуют повышения зарплаты на фоне рекордного роста стоимости жизни. Стачка продлится более двух недель. Чтобы учебный процесс не остановился совсем, отменять занятия будут ежедневно в двух разных округах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учителя в Шотландии объявили забастовку-1

За 16 дней забастовка охватит все 32 муниципалитета. Присоединились к учителям также члены Союза директоров. Стоит отметить, стачки преподавателей начались в Шотландии в ноябре 2022 года и с тех пор проходят регулярно. Власти предлагали повысить зарплаты учителям на 5 %, однако такие условия работников сферы образования не устраивают. Крупнейший профсоюз учителей заявил, что если выплаты не повысят на 10 %, забастовки продолжатся в феврале, апреле и марте.

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# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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