«Это успех». Пиренейских рысей выпустили в дикую природу на юге Испании

Пиренейских рысей выпустили в дикую природу на юге Испании. Это плод программы разведения, призванной сохранить кошачьих с характерными черными кисточками на ушах. Этот вид – среди самых исчезающих в мире. Самцов Сатурно и Сотилло вырастили в неволе.

А самки Солера и Илекса родились в дикой природе. Теперь они вместе с детенышем Терре смогут свободно размножаться и заселять горную местность Сьерра-Арана в андалузской провинции Гранада.

В 2002 году пиренейские рыси оказались на грани исчезновения из-за браконьерства, ДТП и сокращения их ареала в результате расширения фермерских полей. В то время в Испании насчитывалось всего 94 рыси, а в Португалии – ни одной.

Хавьер Сальседо, координатор: Конкретная цель этого проекта – создать здесь зону разведения, еще один поворотный момент нашей программы.

А уже к 2015 году Международный союз охраны природы понизил уровень угрозы для пиренейских рысей с «критического» до «находящегося под угрозой исчезновения». Это произошло благодаря программе разведения. К концу 2020 года популяция пиренейской рыси в Португалии и Испании превысила 1 000 особей. В одной только Андалусии в настоящее время насчитывается 522 рыси.

Джузеппе Алоисо, директор управления лесными хозяйствами:

Это успех Андалусии. Наш регион смог в пять раз увеличить популяцию, которая 20 лет назад была в критическом состоянии.

Для того чтобы Международный союз охраны природы исключил пиренейскую рысь из списка видов, находящихся под угрозой, популяция должна превысить 3 000 особей. В их число должно входить не менее 750 самок, способных к размножению.

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