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В Италии растёт количество погибших от коронавируса

19 марта 2020 08:39
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В Китае за сутки не выявили ни одного местного случая заражения коронавирусом. Более 800 человек выписаны из больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии растёт количество погибших от коронавируса-1

О рекордном числе исцелившихся сообщает и Италия. Там за сутки поправилось более 1 000 пациентов. Правда, количество погибших в этой стране тоже продолжает расти.

МИД: ситуация сложная, но критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, сегодня не отмечено

Появилась также информация о том, что китайские ученые нашли эффективное лекарство против вируса. Оно способно вылечить COVID всего за четыре дня.

В Италии растёт количество погибших от коронавируса-4

# Коронавирус # Фотофакт

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