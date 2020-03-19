В Италии растёт количество погибших от коронавируса

В Китае за сутки не выявили ни одного местного случая заражения коронавирусом. Более 800 человек выписаны из больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О рекордном числе исцелившихся сообщает и Италия. Там за сутки поправилось более 1 000 пациентов. Правда, количество погибших в этой стране тоже продолжает расти.

МИД: ситуация сложная, но критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, сегодня не отмечено

Появилась также информация о том, что китайские ученые нашли эффективное лекарство против вируса. Оно способно вылечить COVID всего за четыре дня.