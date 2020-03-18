«Конкурс вернется сильнее, чем когда-либо». «Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Роттердаме, отменили из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Европейского вещательного союза (EBU). За последние дни было изучено множество альтернативных вариантов проведения конкурса. Но в итоге было принято решение об отмене конкурса из-за беспокойства о здоровье артистов, их команд, сотрудников и поклонников «Евровидения».

EBU опечален тем, что конкурс не состоится в запланированные сроки. Конкурс отменен впервые за 64 года его существования.

Исполнительный супервайзер Джон Ола Сэнд отметил, что организаторы будут узнавать, возможно ли проведение конкурса в Роттердаме в 2021 году.

«Мы очень сожалеем об этой ситуации, но я могу вам пообещать: конкурс песни «Евровидение» вернется сильнее, чем когда-либо».

Организаторы поблагодарили Нидерланды и 41 европейского вещателя, которые усердно планировали шоу.

«Мы все потрясены тем, что конкурс песни «Евровидение» не состоится в мае, но уверены, что вся евровизионная семья по всему миру будет продолжать оказывать любовь и поддержку друг другу в это трудное время».