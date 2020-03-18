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Возможно, в Роттердаме? Организаторы обсуждают, где провести «Евровидение-2021»

18 марта 2020 20:11
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«Евровидение-2020» не состоится. Уже официально. Причина все та же – из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможно, в Роттердаме? Организаторы обсуждают, где провести «Евровидение-2021»-1

Соответствующее сообщение пресс-служба конкурса опубликовала на своих страницах в соцсетях.

«Конкурс вернется сильнее, чем когда-либо». «Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса

Оргкомитет форума за последние несколько недель изучил множество альтернативных вариантов, которые позволяли провести международный песенный конкурс. Однако ограничения, введенные правительствами стран-участниц, а также властями Нидерландов, вынудили Европейский вещательный союз принять такое решение. При этом организаторы конкурса продолжают обсуждать возможность проведения «Евровидения» в Роттердаме в 2021 году.

Беларусь на песенном форуме должен был представить коллектив VAL. Подробнее о нем здесь.

Возможно, в Роттердаме? Организаторы обсуждают, где провести «Евровидение-2021»-4

# Евровидение 2020. Нидерланды # Фотофакт

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