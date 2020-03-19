NASA ищет кандидатов для полётов на Луну и Марс. Рассказываем про требования
Новости Беларуси. NASA ищет кандидатов для полетов на Марс и Луну. На данный момент для миссии уже есть 48 астронавтов, но нужно еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все, кто желают попасть на борт, могут присылать свои заявки в течение всего месяца.
Следует сказать, что требований к кандидатам немало. Прежде всего, наличие диплома магистра в области науки, техники, инженерии и математики. Не лишним окажется и опыт полетов на реактивных самолетах. Ведь счастливчикам предстоит ступить туда, где не было ноги человека – на Южный полюс Луны.
В планах ведомства – строительство собственной базы на красной планете. Первый экипаж новоиспеченных исследователей запланирован уже на 2024 год, а потому на поиск и обучение новой группы астронавтов остается всего три года.