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NASA ищет кандидатов для полётов на Луну и Марс. Рассказываем про требования

19 марта 2020 07:18
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Новости Беларуси. NASA ищет кандидатов для полетов на Марс и Луну. На данный момент для миссии уже есть 48 астронавтов, но нужно еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, кто желают попасть на борт, могут присылать свои заявки в течение всего месяца.

NASA ищет кандидатов для полётов на Луну и Марс. Рассказываем про требования-1

Следует сказать, что требований к кандидатам немало. Прежде всего, наличие диплома магистра в области науки, техники, инженерии и математики. Не лишним окажется и опыт полетов на реактивных самолетах. Ведь счастливчикам предстоит ступить туда, где не было ноги человека – на Южный полюс Луны.

NASA ищет кандидатов для полётов на Луну и Марс. Рассказываем про требования-4

В планах ведомства – строительство собственной базы на красной планете. Первый экипаж новоиспеченных исследователей запланирован уже на 2024 год, а потому на поиск и обучение новой группы астронавтов остается всего три года.

# Космос # Фотофакт

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