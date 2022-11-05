В Италии протестуют против инфляции и роста коммуналки. Людям приходится выбирать – тепло в доме или еда

Новости Италии. В Италии прошли демонстрации в знак протеста против инфляции и непомерно высоких цен на энергоносители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В Италии прошли демонстрации в знак протеста против инфляции и непомерно высоких цен на энергоносители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Митингующие демонстративно сжигали счета за газ и электричество. Кроме этого, они требовали от правительства немедленного введения социального налога на энергию, чтобы этой зимой всем было тепло.
Больнее всего рост цен на коммунальные услуги ударил по пенсионерам. Некоторые, получая пенсию в 500 евро, получают счета почти на 600 евро. Многие дошли до того, что вынуждены делать выбор – либо тепло и свет в доме, либо еда. Протесты распространились практически на все крупные города Италии.