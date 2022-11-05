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В Италии протестуют против инфляции и роста коммуналки. Людям приходится выбирать – тепло в доме или еда

05 ноября 2022 10:58
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Новости Италии. В Италии прошли демонстрации в знак протеста против инфляции и непомерно высоких цен на энергоносители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии протестуют против инфляции и роста коммуналки. Людям приходится выбирать – тепло в доме или еда-1

Митингующие демонстративно сжигали счета за газ и электричество. Кроме этого, они требовали от правительства немедленного введения социального налога на энергию, чтобы этой зимой всем было тепло.

В Италии протестуют против инфляции и роста коммуналки. Людям приходится выбирать – тепло в доме или еда-4

Больнее всего рост цен на коммунальные услуги ударил по пенсионерам. Некоторые, получая пенсию в 500 евро, получают счета почти на 600 евро. Многие дошли до того, что вынуждены делать выбор – либо тепло и свет в доме, либо еда. Протесты распространились практически на все крупные города Италии.

# Акции протеста # Новости Италии # Фотофакт

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