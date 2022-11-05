В Италии протестуют против инфляции и роста коммуналки. Людям приходится выбирать – тепло в доме или еда

Новости Италии. В Италии прошли демонстрации в знак протеста против инфляции и непомерно высоких цен на энергоносители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие демонстративно сжигали счета за газ и электричество. Кроме этого, они требовали от правительства немедленного введения социального налога на энергию, чтобы этой зимой всем было тепло.