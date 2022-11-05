В Костроме при пожаре в развлекательном центре погибли 15 человек

Новости России. 15 человек погибли при пожаре в развлекательном центре в Костроме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя быстро распространилось по зданию, в котором в тот момент было многолюдно.
Новости России. 15 человек погибли при пожаре в развлекательном центре в Костроме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя быстро распространилось по зданию, в котором в тот момент было многолюдно.
В тушении огня участвовали 50 спасателей и 20 единиц техники. Полностью ликвидировать пожар им удалось лишь несколько часов назад. Здание полностью выгорело. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать взорвавшаяся петарда, брошенная одним из посетителей.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.