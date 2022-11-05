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В Костроме при пожаре в развлекательном центре погибли 15 человек

05 ноября 2022 10:19
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Новости России. 15 человек погибли при пожаре в развлекательном центре в Костроме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя быстро распространилось по зданию, в котором в тот момент было многолюдно.

В Костроме при пожаре в развлекательном центре погибли 15 человек-1

В тушении огня участвовали 50 спасателей и 20 единиц техники. Полностью ликвидировать пожар им удалось лишь несколько часов назад. Здание полностью выгорело. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать взорвавшаяся петарда, брошенная одним из посетителей.

В Костроме при пожаре в развлекательном центре погибли 15 человек-4

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

# Пожар # Новости России # Фотофакт

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