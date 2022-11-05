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Жениха обливают кетчупом! Вот как можно весело провести мальчишник по древней традиции

05 ноября 2022 08:51
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Яйца, масло, кетчуп, мука – и это далеко не ингредиенты для приготовления блюда. Ими щедро посыпают в Палестине жениха на мальчишнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жениха обливают кетчупом! Вот как можно весело провести мальчишник по древней традиции-1

Эта традиция древняя. В наши дни считается, что такой обычай дает мужчине вескую причину хорошенько вымыться после всего, что на него вылили. Как бы то ни было, это последнее забавное воспоминание холостяка о жизни до брака.

# Необычное # Фотофакт

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