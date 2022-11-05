Жениха обливают кетчупом! Вот как можно весело провести мальчишник по древней традиции

Яйца, масло, кетчуп, мука – и это далеко не ингредиенты для приготовления блюда. Ими щедро посыпают в Палестине жениха на мальчишнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта традиция древняя. В наши дни считается, что такой обычай дает мужчине вескую причину хорошенько вымыться после всего, что на него вылили. Как бы то ни было, это последнее забавное воспоминание холостяка о жизни до брака.