Прямой эфир

В Италии проходит общенациональная забастовка работников здравоохранения

05 декабря 2023 20:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В Италии проходит общенациональная забастовка работников здравоохранения. Она носит статус предупредительной и продлится всего сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии проходит общенациональная забастовка работников здравоохранения-1

Пациенты не могут посетить врачей. Отменено около полутора миллионов плановых операций, диагностических исследований и визитов к специалистам. Среди призывов активистов – создание более благоприятных условий труда и повышение заработной платы. Кроме того, врачи рассчитывают на усиление правовой защиты и внимание со стороны властей к нехватке рабочей силы в секторе. В течение ближайших 10 лет на пенсию в Италии выйдут более 125 тысяч медсестер. А смены пока нет.

# Акции протеста # Новости Италии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Войска Израиля достигли центра Хан-Юниса
05 декабря 2023 20:21

Войска Израиля достигли центра Хан-Юниса

Польские перевозчики планируют ужесточить протесты на границе с Украиной
05 декабря 2023 18:35

Польские перевозчики планируют ужесточить протесты на границе с Украиной

В Молдове фермеры выставили перед парламентом мешок с навозом, сеном и овощами
05 декабря 2023 18:33

В Молдове фермеры выставили перед парламентом мешок с навозом, сеном и овощами