В Италии проходит общенациональная забастовка работников здравоохранения

Пациенты не могут посетить врачей. Отменено около полутора миллионов плановых операций, диагностических исследований и визитов к специалистам. Среди призывов активистов – создание более благоприятных условий труда и повышение заработной платы. Кроме того, врачи рассчитывают на усиление правовой защиты и внимание со стороны властей к нехватке рабочей силы в секторе. В течение ближайших 10 лет на пенсию в Италии выйдут более 125 тысяч медсестер. А смены пока нет.