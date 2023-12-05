В Молдове фермеры выставили перед парламентом мешок с навозом, сеном и овощами

Новости Молдовы. В Молдове фермеры в который раз требуют помощи аграрному сектору, который пострадал от засухи и падения цен на продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты вывели сельхозтехнику на центральные улицы города. Это спровоцировало автомобильные пробки. Также в знак несогласия с политикой властей протестующие выставили перед парламентом мешок с навозом, сеном и овощами.