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В Молдове фермеры выставили перед парламентом мешок с навозом, сеном и овощами

05 декабря 2023 18:33
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Новости Молдовы. В Молдове фермеры в который раз требуют помощи аграрному сектору, который пострадал от засухи и падения цен на продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове фермеры выставили перед парламентом мешок с навозом, сеном и овощами-1

Активисты вывели сельхозтехнику на центральные улицы города. Это спровоцировало автомобильные пробки. Также в знак несогласия с политикой властей протестующие выставили перед парламентом мешок с навозом, сеном и овощами.

В Молдове фермеры выставили перед парламентом мешок с навозом, сеном и овощами-4

Фермеры заблокировали часть дороги и у администрации президента. Здание окружили силовики. Накануне группа аграриев провела переговоры с главой республики, однако они оказались пустой тратой времени.

# Акции протеста # Новости Молдовы # Фотофакт

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