К ситуации на Ближнем Востоке. Войска Израиля достигли центра Хан-Юниса, крупнейшего города на юге сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К ситуации на Ближнем Востоке. Войска Израиля достигли центра Хан-Юниса, крупнейшего города на юге сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно он 5 декабря принял на себя основной удар. Жители экстренно переселяются на запад. С призывами к эвакуации выступил сам Израиль. Военные стремятся захватить город как можно скорее. По их данным, там находятся члены руководства ХАМАС. Подразделения ЦАХАЛ при поддержке танков и авиации ведут ожесточенные бои. Под обстрелом не только военная инфраструктура, но и жилые районы. В ООН призвали Израиль обеспечить бесперебойную доставку в анклав всей необходимой помощи. Невыполнение этого требования нарушает международное гуманитарное право, отметили в Организации.