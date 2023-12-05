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Войска Израиля достигли центра Хан-Юниса

05 декабря 2023 20:21
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К ситуации на Ближнем Востоке. Войска Израиля достигли центра Хан-Юниса, крупнейшего города на юге сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Войска Израиля достигли центра Хан-Юниса-1

Именно он 5 декабря принял на себя основной удар. Жители экстренно переселяются на запад. С призывами к эвакуации выступил сам Израиль. Военные стремятся захватить город как можно скорее. По их данным, там находятся члены руководства ХАМАС. Подразделения ЦАХАЛ при поддержке танков и авиации ведут ожесточенные бои. Под обстрелом не только военная инфраструктура, но и жилые районы. В ООН призвали Израиль обеспечить бесперебойную доставку в анклав всей необходимой помощи. Невыполнение этого требования нарушает международное гуманитарное право, отметили в Организации.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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