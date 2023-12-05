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Польские перевозчики планируют ужесточить протесты на границе с Украиной

05 декабря 2023 18:35
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Новости Польши. Польские перевозчики планируют ужесточить протесты на границе с Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские перевозчики планируют ужесточить протесты на границе с Украиной-1

Они почти месяц блокируют КПП. Этого времени достаточно, чтобы найти компромисс. Однако власти не спешат решать проблему. В результате активисты поставили ультиматум польскому правительству. Водители усилят стачку, если к четвергу проблема с украинскими дальнобойщиками не будет решена. О планах бастующих сообщил представитель Комитета защиты перевозчиков. Он также отметил, что пока о снятии блокады речи не идет. Накануне потребовать отмены «транспортного безвиза» для Украины пообещал польский премьер.

# Международная политика # Фотофакт

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