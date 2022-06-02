В Италии отмечают День Республики. Президент Беларуси направил поздравление

Новости Италии. В Италии отмечают национальный праздник – День Республики. По этому случаю народу Италии поздравление направил Александр Лукашенко, об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Этот год – юбилейный для истории белорусско-итальянских контактов. Глава государства высказал благодарность народу Италии за гостеприимство и теплоту, с которой на протяжении многих лет он принимал детей из Беларуси, за поддержку нашей страны в непростое время. Президент уверен, что дружбу народов Беларуси и Италии не разрушат ни амбиции политиков, ни геополитическое противостояние. Народу Италии Александр Лукашенко пожелал мира, согласия и процветания.