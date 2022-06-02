В Великобритании отмечают 70-летие правления Елизаветы II. Королева тоже появится на торжестве

Новости Великобритании. В Великобритании отмечают 70-летие правления Елизаветы II, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные мероприятия будут проходить по всей стране со 2 по 5 июня.

Эти дни объявлены выходными. В честь праздника организованы военные парады, церковные службы, уличные вечеринки и даже поп-концерты возле Букингемского дворца. Неизвестно, сколько мероприятий посетит сама королева. Однако сообщается, что она должна появиться на балконе Букингемского дворца, чтобы поприветствовать своих подданных.