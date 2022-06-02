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В Великобритании отмечают 70-летие правления Елизаветы II. Королева тоже появится на торжестве

02 июня 2022 09:24
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Новости Великобритании. В Великобритании отмечают 70-летие правления Елизаветы II, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные мероприятия будут проходить по всей стране со 2 по 5 июня.  

В Великобритании отмечают 70-летие правления Елизаветы II. Королева тоже появится на торжестве-1

Эти дни объявлены выходными. В честь праздника организованы военные парады, церковные службы, уличные вечеринки и даже поп-концерты возле Букингемского дворца. Неизвестно, сколько мероприятий посетит сама королева. Однако сообщается, что она должна появиться на балконе Букингемского дворца, чтобы поприветствовать своих подданных.  

В Великобритании отмечают 70-летие правления Елизаветы II. Королева тоже появится на торжестве-4

Торжества завершатся в воскресенье, 5 июня, театрализованным представлением в британской столице. Отметим, что в истории британской монархии платиновый юбилей отмечается впервые. Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет. И сейчас она стала мировой рекордсменкой по продолжительности правления.  

# Королевская семья # Елизавета II # Фотофакт

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