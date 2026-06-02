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Новости по тегу #Беларусь-Италия

Лукашенко: партнерство Беларуси и Италии будет укрепляться и наполняться новым содержанием
02 июня 2026 05:47

Лукашенко: партнерство Беларуси и Италии будет укрепляться и наполняться новым содержанием

Лукашенко поздравил народ Италии с Днём провозглашения Республики
02 июня 2025 08:32

Лукашенко поздравил народ Италии с Днём провозглашения Республики

В Рандаццо состоялось торжественное открытие офиса ассоциации дружбы «Сицилия-Беларусь»
24 марта 2025 13:41

В Рандаццо состоялось торжественное открытие офиса ассоциации дружбы «Сицилия-Беларусь»

Белорусско-итальянский бизнес-форум прошёл в Вероне
05 октября 2024 10:22

Белорусско-итальянский бизнес-форум прошёл в Вероне

Лукашенко: белорусы и итальянцы продолжат вместе работать и дружить, способствуя диалогу в Европе
02 июня 2024 07:46

Лукашенко: белорусы и итальянцы продолжат вместе работать и дружить, способствуя диалогу в Европе

Итальянцы нацелены на взаимодействие с Беларусью в области животноводства
29 февраля 2024 17:06

Итальянцы нацелены на взаимодействие с Беларусью в области животноводства

Учёные Италии заинтересованы в белорусских разработках в сфере биоинженерии
28 февраля 2024 13:41

Учёные Италии заинтересованы в белорусских разработках в сфере биоинженерии

Представители культуры и здравоохранения Италии находятся с визитом в Беларуси
13 июля 2023 08:54

Представители культуры и здравоохранения Италии находятся с визитом в Беларуси

Президент Беларуси поздравил народ Италии с Днём провозглашения Республики
02 июня 2023 07:39

Президент Беларуси поздравил народ Италии с Днём провозглашения Республики

В Италии отмечают День Республики. Президент Беларуси направил поздравление
02 июня 2022 09:26

В Италии отмечают День Республики. Президент Беларуси направил поздравление

Поддержание мира и безопасности в отдельных регионах планеты. Что обсуждают военные Беларуси и Италии в Минске
06 декабря 2019 06:32

Поддержание мира и безопасности в отдельных регионах планеты. Что обсуждают военные Беларуси и Италии в Минске

День Италии в Верхнем городе-2019: рассказываем, что можно будет посмотреть
12 июля 2019 18:00

День Италии в Верхнем городе-2019: рассказываем, что можно будет посмотреть