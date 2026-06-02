Новости по тегу #Беларусь-Италия

Александр Лукашенко поздравил народ Италии с национальным праздником – Днем провозглашения Республики.
Глава государства отметил, что отношения между народами Беларуси и Италии являются примером искренней дружбы, которая имеет прочный фундамент.
В 2023 году мэр этого города приезжал на международный праздник традиционной культуры «Браславские зарницы».
По данным Евростата, товарооборот между Беларусью и Италией приближается к отметке в 400 миллионов евро.
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