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В Италии начались забастовки сотрудников аэропортов

08 января 2024 19:56
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Новости Италии. Январские забастовки начались в Италии. Там недовольство выражают сотрудники аэропортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии начались забастовки сотрудников аэропортов-1

Пока персонал проводит 24-часовую стачку. В демонстрациях принимают участие 7 профсоюзов. Нарушена работа во Флоренции, Венеции и Тревизо. Активисты специально наметили забастовку на первый рабочий понедельник этого года, чтобы привлечь внимание властей. Протестующие требуют повышения заработной платы и улучшение условий труда.

# Акции протеста # Новости Италии

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