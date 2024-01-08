В Италии начались забастовки сотрудников аэропортов

Новости Италии. Январские забастовки начались в Италии. Там недовольство выражают сотрудники аэропортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока персонал проводит 24-часовую стачку. В демонстрациях принимают участие 7 профсоюзов. Нарушена работа во Флоренции, Венеции и Тревизо. Активисты специально наметили забастовку на первый рабочий понедельник этого года, чтобы привлечь внимание властей. Протестующие требуют повышения заработной платы и улучшение условий труда.