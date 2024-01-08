На Перу обрушились разрушительные дожди

Новости Перу. Разрушительные дожди обрушились на Перу. Дороги размыты. Часть из них заблокированы камнями. Не дожидаясь призывов властей, местные жители начали эвакуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого им пришлось пересесть в лодки и другие плавательные средства. Привычный же транспорт пришлось бросить прямо на дороге. Затоплены сады, первые этажи жилых домов, сараи. Синоптики бьют тревогу. Они уверены, что это лишь первый удар стихии. Выдержать придется еще немало. Осадки прогнозируются вплоть до середины месяца.