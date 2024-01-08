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На трассе в Новгородской области столкнулись более полусотни автомобилей

08 января 2024 19:55
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Новости России. Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по факту массового ДТП в Новгородской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе в Новгородской области столкнулись более полусотни автомобилей-1

8 января на трассе М-11 столкнулись более полусотни автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека. В списке пострадавших еще 16. Сейчас оперативники устанавливают организацию, которая обслуживает трассу. Далее будет дана правовая оценка их действиям. По предварительной версии, причиной аварии стало ухудшение погодных условий.

# ДТП # Новости России

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