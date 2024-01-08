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Танки, которые Берлин поставил Киеву, оказались негодны для военных действий

08 января 2024 19:07
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Немецкие танки, которые Берлин поставил Киеву, не годятся для реальных военных действий. К такому выводу пришла комиссия с родины производителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танки, которые Берлин поставил Киеву, оказались негодны для военных действий-1

По их мнению, техника подходит для учений. А вот в поле едва ли выдержит нагрузки. Танки не успевают проявить себя в боях: там они изнашиваются в 10 раз быстрее, чем во время тренировок, и в результате снова возвращаются в ремонтный цех. Впрочем, там много не только бывших в боях машин, но и тех, что едва были в употреблении. Дело в дефектах механики и электроники, говорят эксперты.

# Вооруженные силы

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