Танки, которые Берлин поставил Киеву, оказались негодны для военных действий

По их мнению, техника подходит для учений. А вот в поле едва ли выдержит нагрузки. Танки не успевают проявить себя в боях: там они изнашиваются в 10 раз быстрее, чем во время тренировок, и в результате снова возвращаются в ремонтный цех. Впрочем, там много не только бывших в боях машин, но и тех, что едва были в употреблении. Дело в дефектах механики и электроники, говорят эксперты.