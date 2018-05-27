Прямой эфир

В Италии футболист застрелил бывшую девушку и покончил с собой

27 мая 2018 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В Сан-Миниато итальянский футболист Федерико Дзини убил бывшую девушку, когда она отказалась возобновить отношения.  

По сведениям La Gazetta dello Sport, 27 мая спортсмену исполнилось бы 25 лет. В пятницу он решил попытаться убедить Элизу Амато снова начать с ним встречаться.  

Молодая женщина отказалась, началась ссора. Спортсмен выстрелил в 30-летнюю девушку, отнёс её тело в автомобиль, отъехал от дома погибшей и застрелился. Тела молодых людей были обнаружены в транспортном средстве на городской стоянке.  

Дзини начал карьеру в юношеской команде «Эмполи». Затем он играл за клубы Монголии, Мальты, Филиппин и Болгарии. Последней командой футболиста стала «Туттокуойо» из итальянской Серии D.  

Весной 2018 года в США подросток выстрелил в бывшую девушку и покончил с собой.  

Пострадавшая скончалась в больнице – здесь подробности.  

# Убийство # Федерико Дзини # Элиза Амато

Другие новости рубрики

Все новости
Что обсуждали лидеры КНДР и Южной Кореи, встретившись второй раз за месяц?
26 мая 2018 17:03

Что обсуждали лидеры КНДР и Южной Кореи, встретившись второй раз за месяц?

19 человек погибли, свыше 50 тысяч – эвакуированы. На Шри-Ланку обрушился мощный шторм
26 мая 2018 16:58

19 человек погибли, свыше 50 тысяч – эвакуированы. На Шри-Ланку обрушился мощный шторм

Видеофакт. В Москве с 47 этажа упало 380-килограммовое стекло
26 мая 2018 14:40

Видеофакт. В Москве с 47 этажа упало 380-килограммовое стекло