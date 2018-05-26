19 человек погибли, свыше 50 тысяч – эвакуированы. На Шри-Ланку обрушился мощный шторм

Новости Шри-Ланки. Стихия обрушилась на Шри-Ланку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате сильных дождей погибли 19 человек, десятки пропали без вести.

Ливни сопровождались шквальным ветром. Повреждено более 4 тысяч домов, свыше 50 тысяч человек эвакуированы в менее опасные районы.

Власти Шри-Ланки оценивают ущерб от стихии в 2 миллиарда долларов. Синоптики прогнозируют, что дожди продолжатся еще в течение недели.