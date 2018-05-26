Прямой эфир

19 человек погибли, свыше 50 тысяч – эвакуированы. На Шри-Ланку обрушился мощный шторм

26 мая 2018 16:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Шри-Ланки. Стихия обрушилась на Шри-Ланку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате сильных дождей погибли 19 человек, десятки пропали без вести.

19 человек погибли, свыше 50 тысяч – эвакуированы. На Шри-Ланку обрушился мощный шторм-1

Ливни сопровождались шквальным ветром. Повреждено более 4 тысяч домов, свыше 50 тысяч человек эвакуированы в менее опасные районы.

Власти Шри-Ланки оценивают ущерб от стихии в 2 миллиарда долларов. Синоптики прогнозируют, что дожди продолжатся еще в течение недели.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Видеофакт. В Москве с 47 этажа упало 380-килограммовое стекло
26 мая 2018 14:40

Видеофакт. В Москве с 47 этажа упало 380-килограммовое стекло

Мужчина рассказал, почему повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковке
26 мая 2018 13:58

Мужчина рассказал, почему повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковке

Бушевавший в Омане и Йемене тропический циклон «Мекуну» движется в сторону Саудовской Аравии
26 мая 2018 13:46

Бушевавший в Омане и Йемене тропический циклон «Мекуну» движется в сторону Саудовской Аравии