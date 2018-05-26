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Что обсуждали лидеры КНДР и Южной Кореи, встретившись второй раз за месяц?

26 мая 2018 17:03
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Новости Северной Кореи. Лидеры двух Корей Мун Чже Ин и Ким Чен Ын встретились сегодня, 26 мая, в пограничной зоне, чтобы обменяться мнениями по поводу возможного проведения американо-северокорейского саммита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что обсуждали лидеры КНДР и Южной Кореи, встретившись второй раз за месяц?-1

Это уже вторые переговоры между Севером и Югом за последний месяц. Ранее о готовности встретиться с главой КНДР заявил американский президент Дональд Трамп. Он также отметил, что переговоры с Пхеньяном идут продуктивно, и историческая встреча может состояться, как и планировалось ранее, 12 июня в Сингапуре.

Стороны среди прочего собирались обсудить вопрос создания на Корейском полуострове зоны, свободной от ядерного оружия.

Что обсуждали лидеры КНДР и Южной Кореи, встретившись второй раз за месяц?-4

# Международная политика # Фотофакт

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