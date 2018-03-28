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Застреливший на территории школы в Мэриленде бывшую девушку подросток покончил с собой

28 марта 2018 12:49
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Новости США. В Мэриленде подросток, устроивший стрельбу в школе Great Mills High School, покончил с собой.  

Как сообщает Daily Mail, 20 марта 17-летний подросток застрелил одноклассницу и ранил ещё одного школьника. Второй ученик пострадал случайно, в него попала та же пуля, которой была убита девушка.  

Нападавшего обезвредил заместитель шерифа, который в тот день находился в школе. Но перед этим подросток успел выстрелить в себя. Несовершеннолетний умер в больнице.  

Погибшей оказалась 16-летняя девушка. Она скончалась в больнице через два дня после происшествия, когда её отключили от аппарата искусственного поддержания жизни. Известно, что незадолго до происшествия девушка рассталась с выстрелившим в неё молодым человеком.  

Раненного в бедро 14-летнего школьника выписали из больницы на следующий день после стрельбы.  

Зимой 2018 года исключённый из школы ученик стрелял в школьников.  

Погибли 17 человек – подробнее здесь.  

# Стрельба в США

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