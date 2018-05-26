Видеофакт. В Москве с 47 этажа упало 380-килограммовое стекло

Новости России. В жилом комплексе на юго-западе Москвы случился опасный инцидент. Во время работы монтажников-альпинистов с высоты 47 этажа упало стекло массой 380 килограммов.

Причиной падения стекла стал лопнувший трос. Один из монтажников успел крикнуть, предупредив людей внизу об опасности. Никто не пострадал.

Произошедшее было снято на видео. Ролик посмотрели более 250 тысяч раз. Также под ним появилось множество комментариев.

«Тип, который это снял, явно о чём-то догадывался!﻿»,

«Надо же, какой хладнокровный альпинист. Даже без мата. Я бы сказал что-то типа: «ах, какое тяжёлое стекло вниз летит, коллеги, отойдите в сторону». Ну, только, естественно, без цензурных слов бы обошёлся﻿»,

«Выглядело впечатляюще и жутко﻿»,

«Очень интеллигентные монтажники – ни слова матом. Вот это выдержка, вот это нервы!﻿»,

«Не ошибается тот, кто ничего не делает. Слава Богу, без жертв. Долго стоял шум от стёкол, там, видать, ещё какие-то окна задели﻿».

Осенью прошлого года в Витебске благополучно закончился ещё один опасный инцидент.