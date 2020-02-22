В Италии 14 новых случаев заражения коронавирусом. Власти ввели карантин

Новости Италии. Власти Италии ввели обязательный карантин для людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Решение было принято в связи со смертью мужчины в Падуе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока не известно, как он заболел. Вирус диагностировали слишком поздно. Кроме того, 21 февраля стало известно о 14 новых случаях заражения в Италии.

Медики подозревают, что вирус может распространяться неизвестными способами, поскольку многие заболевшие не были в Китае.

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Также специалисты заявляют о том, что инкубационный период превышает 14 дней. COVID-19 в ряде случаев был выявлен спустя 30 и больше дней. В ВОЗ обеспокоены ростом числа заболевших за пределами Китая. Их уже более полутора тысяч. В два раза увеличилось число инфицированных в Южной Корее. В США зафиксировано более 30 случаев заражения.