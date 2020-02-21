Пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН: мірнае ўрэгуляванне канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны – неабходнасць
Мірнае ўрэгуляванне канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны – неабходнасць. Аб нязменнасці пазіцыі Беларусі ў гэтым пытанні заявіў на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН пастаянны прадстаўнік нашай краіны пры Арганізацыі Валянцін Рыбакоў, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Спыненне гвалту і ўзброеных сутыкненняў, а таксама захаванне мінскіх дамоўленасцей усімі бакамі канфлікту, на думку Беларусі, падмурак дасягнення міру і згоды.
Таксама пастаянны прадстаўнік падкрэсліў актуальнасць ініцыятывы нашай краіны ў абмеркаванні шляхоў адраджэння міжнароднага дыялогу, накіраванага на ліквідацыю супярэчнасцяў паміж дзяржавамі. Генасамблея ААН стала пляцоўкай для дэбатаў па пытанні спрэчных тэрыторый Украіны.