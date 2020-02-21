Прямой эфир

Пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН: мірнае ўрэгуляванне канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны – неабходнасць

21 февраля 2020 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мірнае ўрэгуляванне канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны – неабходнасць. Аб нязменнасці пазіцыі Беларусі ў гэтым пытанні заявіў на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН пастаянны прадстаўнік нашай краіны пры Арганізацыі Валянцін Рыбакоў, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.

Пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН: мірнае ўрэгуляванне канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны – неабходнасць-1

Спыненне гвалту і ўзброеных сутыкненняў, а таксама захаванне мінскіх дамоўленасцей усімі бакамі канфлікту, на думку Беларусі, падмурак дасягнення міру і згоды.

Пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН: мірнае ўрэгуляванне канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны – неабходнасць-4

Таксама пастаянны прадстаўнік падкрэсліў актуальнасць ініцыятывы нашай краіны ў абмеркаванні шляхоў адраджэння міжнароднага дыялогу, накіраванага на ліквідацыю супярэчнасцяў паміж дзяржавамі. Генасамблея ААН стала пляцоўкай для дэбатаў па пытанні спрэчных тэрыторый Украіны.

Пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН: мірнае ўрэгуляванне канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны – неабходнасць-7

# ООН # Валентин Рыбаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У Іарданіі кавалак скалы ўпаў на турыста. Ён загінуў
21 февраля 2020 12:45

У Іарданіі кавалак скалы ўпаў на турыста. Ён загінуў

54-гадовая сланіха, якая доўгі час выступала ў цырку, пераедзе ў бразільскі запаведнік
21 февраля 2020 10:31

54-гадовая сланіха, якая доўгі час выступала ў цырку, пераедзе ў бразільскі запаведнік

Парламенцкія выбары пачаліся ў Іране
21 февраля 2020 10:31

Парламенцкія выбары пачаліся ў Іране