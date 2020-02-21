У Іарданіі кавалак скалы ўпаў на турыста. Ён загінуў

Навіны Іарданіі. Трагічны інцыдэнт адбыўся ў старажытным горадзе Петра ў Іарданіі, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Навіны Іарданіі. Трагічны інцыдэнт адбыўся ў старажытным горадзе Петра ў Іарданіі, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Велізарны камень адарваўся ад скалы і ўпаў на галаву турысту. Мужчына памёр. Загінуў 32-гадовы італьянец. Ён прыехаў у горад, каб паглядзець на знакавыя мясціны.
У момант здарэння побач з ім знаходзіліся тры чалавекі. Яны не пацярпелі. Месца здарэння ачапілі. Паліцыя часова перакрыла праход для турыстаў. Верагодна, кавалак скалы абваліўся з-за моцных дажджоў, якія прайшлі ў Петры напярэдадні.