У Іарданіі кавалак скалы ўпаў на турыста. Ён загінуў

Велізарны камень адарваўся ад скалы і ўпаў на галаву турысту. Мужчына памёр. Загінуў 32-гадовы італьянец. Ён прыехаў у горад, каб паглядзець на знакавыя мясціны.

У момант здарэння побач з ім знаходзіліся тры чалавекі. Яны не пацярпелі. Месца здарэння ачапілі. Паліцыя часова перакрыла праход для турыстаў. Верагодна, кавалак скалы абваліўся з-за моцных дажджоў, якія прайшлі ў Петры напярэдадні.