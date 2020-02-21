Прямой эфир

У Іарданіі кавалак скалы ўпаў на турыста. Ён загінуў

21 февраля 2020 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Іарданіі. Трагічны інцыдэнт адбыўся ў старажытным горадзе Петра ў Іарданіі, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.

У Іарданіі кавалак скалы ўпаў на турыста. Ён загінуў-1

Велізарны камень адарваўся ад скалы і ўпаў на галаву турысту. Мужчына памёр. Загінуў 32-гадовы італьянец. Ён прыехаў у горад, каб паглядзець на знакавыя мясціны.   

У Іарданіі кавалак скалы ўпаў на турыста. Ён загінуў-4

У момант здарэння побач з ім знаходзіліся тры чалавекі. Яны не пацярпелі. Месца здарэння ачапілі. Паліцыя часова перакрыла праход для турыстаў. Верагодна, кавалак скалы абваліўся з-за моцных дажджоў, якія прайшлі ў Петры напярэдадні.

У Іарданіі кавалак скалы ўпаў на турыста. Ён загінуў-7

# Гибель туристов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
54-гадовая сланіха, якая доўгі час выступала ў цырку, пераедзе ў бразільскі запаведнік
21 февраля 2020 10:31

54-гадовая сланіха, якая доўгі час выступала ў цырку, пераедзе ў бразільскі запаведнік

Парламенцкія выбары пачаліся ў Іране
21 февраля 2020 10:31

Парламенцкія выбары пачаліся ў Іране

Клінічныя выпрабаванні вакцыны супраць каранавірусу пачнуцца ў Кітаі ў красавіку
21 февраля 2020 08:59

Клінічныя выпрабаванні вакцыны супраць каранавірусу пачнуцца ў Кітаі ў красавіку