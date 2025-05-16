В испанской Севилье из-за взрыва на химзаводе объявлен режим ЧС

Режим ЧС объявлен в испанской Севилье. Причиной послужил крупный пожар, вспыхнувший на складе химической продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Режим ЧС объявлен в испанской Севилье. Причиной послужил крупный пожар, вспыхнувший на складе химической продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам очевидцев вначале там прогремел мощный взрыв, после чего здание охватил огонь. Что послужило причиной происшествия пока неизвестно. Сотрудники предприятия успели покинуть место ЧП. Но один человек получил ожоги и был госпитализирован. Севилью накрыло облако ядовитого дыма. В опасной зоне оказались около 100 тысяч горожан. Им было приказано оставаться дома и не открывать окна. Были эвакуированы жители домов, которые находятся недалеко от предприятия. Для борьбы с огнем были привлечены пожарные бригады из окрестных городов.