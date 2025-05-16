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В испанской Севилье из-за взрыва на химзаводе объявлен режим ЧС

16 мая 2025 06:33
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Режим ЧС объявлен в испанской Севилье. Причиной послужил крупный пожар, вспыхнувший на складе химической продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В испанской Севилье из-за взрыва на химзаводе объявлен режим ЧС-2

По словам очевидцев вначале там прогремел мощный взрыв, после чего здание охватил огонь. Что послужило причиной происшествия пока неизвестно. Сотрудники предприятия успели покинуть место ЧП. Но один человек получил ожоги и был госпитализирован. Севилью накрыло облако ядовитого дыма. В опасной зоне оказались около 100 тысяч горожан. Им было приказано оставаться дома и не открывать окна. Были эвакуированы жители домов, которые находятся недалеко от предприятия. Для борьбы с огнем были привлечены пожарные бригады из окрестных городов.

# Испания # Взрыв

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