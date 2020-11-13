В Киеве такси сбило троих пешеходов на остановке. Два человека погибли

Новости Украины. Смертельное ДТП в Киеве: автомобиль такси въехал в остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От полученных травм два человека погибли.

Вероятнее всего, происшествие произошло по вине водителя, который из-за переработки уснул за рулем. По словам заместителя министра внутренних дел, в Украине десятилетиями блокируется принятие закона, который регулировал бы работу рынка такси. Стране необходим документ, устанавливающий жесткий запрет на переработку за рулем. С такой просьбой заместитель главы МВД обратился к народным депутатам.