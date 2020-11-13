Контрабанда почти на миллиард долларов. В Таиланде изъяли более 11 тонн кетамина

Новости Таиланда. В Таиланде изъяли более 11 тонн контрабандного кетамина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость перехваченной партии – почти миллиард долларов.

Крупную партию препарата, расфасованного в 500 мешков, обнаружили на складе неподалеку от Бангкока. В Таиланде кетамин не пользуется большим спросом, поэтому вероятнее всего, что груз планировали отправить в Австралию, а также в ряд азиатских и европейских стран.

В основном этот препарат применяют в медицинский целях, однако многие используют его и в качестве наркотика, который вызывает галлюцинации.