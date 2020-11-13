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Контрабанда почти на миллиард долларов. В Таиланде изъяли более 11 тонн кетамина

13 ноября 2020 13:15
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Новости Таиланда. В Таиланде изъяли более 11 тонн контрабандного кетамина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость перехваченной партии – почти миллиард долларов.

Контрабанда почти на миллиард долларов. В Таиланде изъяли более 11 тонн кетамина-1

Крупную партию препарата, расфасованного в 500 мешков, обнаружили на складе неподалеку от Бангкока.

В Таиланде кетамин не пользуется большим спросом, поэтому вероятнее всего, что груз планировали отправить в Австралию, а также в ряд азиатских и европейских стран.

Контрабанда почти на миллиард долларов. В Таиланде изъяли более 11 тонн кетамина-4

В основном этот препарат применяют в медицинский целях, однако многие используют его и в качестве наркотика, который вызывает галлюцинации.

Контрабанда почти на миллиард долларов. В Таиланде изъяли более 11 тонн кетамина-7

Контрабанда почти на миллиард долларов. В Таиланде изъяли более 11 тонн кетамина-9

К расследованию инцидента намерены привлечь международных специалистов.

# Контрабанда # Фотофакт

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