В Перу тысячи жителей устраивают на улицах погромы. Чем недовольны люди?

Новости Перу. Столкновения с полицией, жесткие задержания и слезоточивый газ. Перу охвачен массовыми беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи жителей уже несколько дней подряд устраивают на улицах погромы, поводом для которых стал импичмент президенту страны.

Конгресс обвинил главу государства в коррупции и несоответствующих действиях во время пандемии. Протестующие в свою очередь не согласны с таким решением и обвиняют законодателей в захвате президентского кресла. Возмущенные жители закидывают правоохранителей камнями, бутылками и файерами. В ответ стражи порядка применяют резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Гнев толпы стал еще сильнее после того, как спикер Конгресса был приведен к присяге в качестве временного президента страны. Обязанности главы государства законодатель будет исполнять до июля 2021 года.