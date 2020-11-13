В Перу тысячи жителей устраивают на улицах погромы. Чем недовольны люди?

Новости Перу. Столкновения с полицией, жесткие задержания и слезоточивый газ. Перу охвачен массовыми беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. Столкновения с полицией, жесткие задержания и слезоточивый газ. Перу охвачен массовыми беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи жителей уже несколько дней подряд устраивают на улицах погромы, поводом для которых стал импичмент президенту страны.
Конгресс обвинил главу государства в коррупции и несоответствующих действиях во время пандемии. Протестующие в свою очередь не согласны с таким решением и обвиняют законодателей в захвате президентского кресла. Возмущенные жители закидывают правоохранителей камнями, бутылками и файерами. В ответ стражи порядка применяют резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
Гнев толпы стал еще сильнее после того, как спикер Конгресса был приведен к присяге в качестве временного президента страны. Обязанности главы государства законодатель будет исполнять до июля 2021 года.
Отметим, обстановка в Перу еще до демонстраций была невероятно напряженной. Всплеск народного негодования произошел в то время, когда страна из-за последствий пандемии готовится к худшему экономическому спаду за столетие.