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В Перу тысячи жителей устраивают на улицах погромы. Чем недовольны люди?

13 ноября 2020 13:04
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Новости Перу. Столкновения с полицией, жесткие задержания и слезоточивый газ. Перу охвачен массовыми беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу тысячи жителей устраивают на улицах погромы. Чем недовольны люди?-1

В Перу тысячи жителей устраивают на улицах погромы. Чем недовольны люди?-3

Тысячи жителей уже несколько дней подряд устраивают на улицах погромы, поводом для которых стал импичмент президенту страны.

В Перу тысячи жителей устраивают на улицах погромы. Чем недовольны люди?-6

Конгресс обвинил главу государства в коррупции и несоответствующих действиях во время пандемии. Протестующие в свою очередь не согласны с таким решением и обвиняют законодателей в захвате президентского кресла. Возмущенные жители закидывают правоохранителей камнями, бутылками и файерами. В ответ стражи порядка применяют резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

В Перу тысячи жителей устраивают на улицах погромы. Чем недовольны люди?-9

В Перу тысячи жителей устраивают на улицах погромы. Чем недовольны люди?-11

Гнев толпы стал еще сильнее после того, как спикер Конгресса был приведен к присяге в качестве временного президента страны. Обязанности главы государства законодатель будет исполнять до июля 2021 года.

В Перу тысячи жителей устраивают на улицах погромы. Чем недовольны люди?-14

В Перу тысячи жителей устраивают на улицах погромы. Чем недовольны люди?-16

Отметим, обстановка в Перу еще до демонстраций была невероятно напряженной. Всплеск народного негодования произошел в то время, когда страна из-за последствий пандемии готовится к худшему экономическому спаду за столетие.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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