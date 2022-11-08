В Испании работники транспортной отрасли устроят забастовку 14 ноября

Акция будет организована в защиту сотрудников, которых не устраивают высокие цены на топливо. Рекордных показателей они достигли еще летом, в среднем превысив 2 евро за литр на большинстве заправочных станций Испании. Ранее в стране был принят закон, согласно которому перевозчики не должны работать в убыток. Вот только никаких усилий для соблюдения договоренностей Министерство транспорта Испании не предпринимает. Поэтому сотрудники вновь попытаются решить вопрос с помощью забастовки. В прошлый раз она продлилась 20 дней, что привело к сбоям в цепочке поставок по всей стране.

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