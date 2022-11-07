Германия потратит более 80 млрд евро на сдерживание роста цен на газ и электроэнергию

Новости Германии. Германия потратит более 80 миллиардов евро на сдерживание роста цен на газ и электроэнергию. Соответствующий план поддержали в Бундестаге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средства будут выделены из Фонда экономической стабильности. Планируется, что эти деньги позволят помочь домохозяйствам, которые оказались в затруднительном положении. А также бизнесу и импортерам газа в условиях роста цен на энергию. Однако немцы на эти деньги особо не надеются. Ведь, помимо энергии, в стране выросли цены буквально на все. Кроме того, многие люди боятся, что после зимы кризис не закончится. А постоянно выделять такие огромные сумму правительство не сможет.

Деннис Саймон, местный житель:

Следующий год будет еще более трудным. Потому что бензобаки на данный момент полны. А вот в конце зимы они будут пустые. Обычно остается только 4 %. И если не будет хватать газа из России, который они вообще не покупают, то на следующую зиму их не заправить. Так что в следующем году у нас может быть еще больший кризис.