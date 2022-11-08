В Чехии может появиться дополнительный налог для работников энергосектора

Теперь с 2023 по 2025 год предприятия и банки энергетической отрасли, которые получили повышенную прибыль в связи с резким ростом цен на энергоресурсы, будут платить специальный налог. Все средства направят в госбюджет для покрытия допрасходов, которые легли на государство после введения ограничений на рост тарифов на электроэнергию. Теперь законопроект о налоге должен будет рассмотреть и одобрить чешский сенат. Затем он будет направлен на подпись президенту страны.

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