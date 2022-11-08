Немецкая экономика переживает третий кризисный год подряд

Новости Германии. Пандемия коронавируса и конфликт в Украине отбросили немецкую экономику на несколько лет назад. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Института немецкой экономики, «эти два катастрофических события» привели к потере более чем 400 миллиардов евро. А снижение покупательной способности на фоне инфляции и проблемы с поставками энергоносителей и сырья продолжают эту кризисную эстафету, нанося еще больший ущерб. В результате немецкая экономика переживает уже третий кризисный год подряд. Кроме того, зимой правительство и многие экономисты ожидают рецессии.

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