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В Испании не утихают митинги против амнистии сторонникам отделения Каталонии

13 ноября 2023 08:40
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Новости Испании. В Испании не прекращаются протесты против решения правительства объявить амнистию сторонникам отделения Каталонии. С каждым днем они становятся все масштабнее, а порой принимают все более ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании не утихают митинги против амнистии сторонникам отделения Каталонии-1

Главным центром антиправительственных выступлений стал Мадрид. Около 100 тысяч человек вышли на улицы испанской столицы, требуя от властей отозвать скандальный законопроект.

Группа митингующих забросала камнями, бутылками и петардами здание штаб-квартиры Социалистической партии, которая стала его инициатором. Полиции удалось разогнать демонстрантов лишь водометами и слезоточивым газом.

# Акции протеста # Новости Испании # Фотофакт

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