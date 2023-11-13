В Испании не утихают митинги против амнистии сторонникам отделения Каталонии

Новости Испании. В Испании не прекращаются протесты против решения правительства объявить амнистию сторонникам отделения Каталонии. С каждым днем они становятся все масштабнее, а порой принимают все более ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным центром антиправительственных выступлений стал Мадрид. Около 100 тысяч человек вышли на улицы испанской столицы, требуя от властей отозвать скандальный законопроект.

Группа митингующих забросала камнями, бутылками и петардами здание штаб-квартиры Социалистической партии, которая стала его инициатором. Полиции удалось разогнать демонстрантов лишь водометами и слезоточивым газом.