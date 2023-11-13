Израиль усилил бомбардировки Газы

По сообщению командования ЦАХАЛ, израильские войска уже действуют в крупном прибрежном лагере беженцев Шати в городе Газа, где в ходе сильных боев уничтожили множество подразделений ХАМАС, которые там прятались.

По-прежнему тяжелой остается ситуация в самой большой больнице сектора «Аш-Шифа». Она осталась без электричества, из-за чего там погибли пять пациентов, в том числе двое младенцев. Власти Израиля заявили, что снабдили клинику топливом и эвакуировали находящихся там детей. Кроме того, пообещали организовать полевые госпитали для приема раненых мирных жителей.