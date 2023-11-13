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Израиль усилил бомбардировки Газы

13 ноября 2023 08:32
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Израиль усилил бомбардировки Газы на фоне расширения наземной операции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль усилил бомбардировки Газы-1

По сообщению командования ЦАХАЛ, израильские войска уже действуют в крупном прибрежном лагере беженцев Шати в городе Газа, где в ходе сильных боев уничтожили множество подразделений ХАМАС, которые там прятались.

Израиль усилил бомбардировки Газы-4

По-прежнему тяжелой остается ситуация в самой большой больнице сектора «Аш-Шифа». Она осталась без электричества, из-за чего там погибли пять пациентов, в том числе двое младенцев. Власти Израиля заявили, что снабдили клинику топливом и эвакуировали находящихся там детей. Кроме того, пообещали организовать полевые госпитали для приема раненых мирных жителей.

# Международная политика # Фотофакт

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