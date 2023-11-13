В Исландии готовятся к очередному извержению вулкана

Уже пришлось эвакуировать город с населением 4 000 человек недалеко от Рейкьявика. Ученые предсказывают, что нечто еще более масштабное может случиться в ближайшие сутки или даже часы. В последние дни в Исландии произошли сотни землетрясений. Они могут оказаться предвестниками крупного извержения.