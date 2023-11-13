В Исландии готовятся к очередному извержению вулкана

Новости Исландии. К очередному извержению вулкана готовятся в Исландии. Кадры последствий первых дней сейсмической активности выглядят пугающе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Исландии. К очередному извержению вулкана готовятся в Исландии. Кадры последствий первых дней сейсмической активности выглядят пугающе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже пришлось эвакуировать город с населением 4 000 человек недалеко от Рейкьявика. Ученые предсказывают, что нечто еще более масштабное может случиться в ближайшие сутки или даже часы. В последние дни в Исландии произошли сотни землетрясений. Они могут оказаться предвестниками крупного извержения.