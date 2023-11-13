Прямой эфир

В Исландии готовятся к очередному извержению вулкана

13 ноября 2023 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Исландии. К очередному извержению вулкана готовятся в Исландии. Кадры последствий первых дней сейсмической активности выглядят пугающе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исландии готовятся к очередному извержению вулкана-1

Уже пришлось эвакуировать город с населением 4 000 человек недалеко от Рейкьявика. Ученые предсказывают, что нечто еще более масштабное может случиться в ближайшие сутки или даже часы. В последние дни в Исландии произошли сотни землетрясений. Они могут оказаться предвестниками крупного извержения.

# Извержение вулкана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Возле площадки саммита АТЭС в Сан-Франциско могут начаться столкновения
13 ноября 2023 08:06

Возле площадки саммита АТЭС в Сан-Франциско могут начаться столкновения

В Амстердаме сорвали выступление Греты Тунберг
13 ноября 2023 07:50

В Амстердаме сорвали выступление Греты Тунберг

В Италии на Сицилии произошло извержение вулкана Этна
13 ноября 2023 07:49

В Италии на Сицилии произошло извержение вулкана Этна