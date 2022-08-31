В Испании люди простились с летом взаимным обстрелом помидорами

Новости Испании. Ну а в Испании с летом простились ежегодным фестивалем Ла Томатина. Еще его называют «томатное побоище», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнюю среду августа небольшой городок Буньоле становится местом притяжения туристов. После того как в 11 утра у ратуши запускают стартовую петарду, на улицах города появляются грузовики со спелыми помидорами, которые и служат предметом метания. Обстрелять томатами как можно большее количество людей – главная задача веселья. Как правило, в забаве участвуют несколько десятков тысяч человек, которые пускают в расход сотни тонн помидоров.