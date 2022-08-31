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«МАГАТЭ сможет приехать на Запорожскую АЭС». Чего ожидает Россия от этого визита?

31 августа 2022 12:08
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Россия ждет, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС остановит киевский ядерный шантаж. Такое мнение озвучили в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«МАГАТЭ сможет приехать на Запорожскую АЭС». Чего ожидает Россия от этого визита?-1

Первоначально приезд специалистов Международного агентства по атомной энергии на объект согласовали еще три месяца назад, но он был сорван из-за грубого вмешательства Секретариата ООН и помех со стороны Украины. Теперь эксперты готовы проверить техническое состояние АЭС, которая подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Кроме того, они оценят компетенции украинских специалистов, которые обеспечивают работу атомной электростанции под контролем российских войск в зоне проведения спецоперации.

«МАГАТЭ сможет приехать на Запорожскую АЭС». Чего ожидает Россия от этого визита?-4

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ:
Мы, наконец, приехали после полугода напряженной работы. Теперь МАГАТЭ сможет приехать на Запорожскую АЭС. Как вы знаете, перед нами стоит очень важная задача – оценить реальную ситуацию, чтобы помочь стабилизировать ее, насколько это возможно.

«МАГАТЭ сможет приехать на Запорожскую АЭС». Чего ожидает Россия от этого визита?-7

Теперь остается рассчитывать на объективность миссии МАГАТЭ. В свою очередь европолитики заявили, что ЕС будет добиваться полной демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС.

# Международная политика # Рафаэль Гросси # Фотофакт

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