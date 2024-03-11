В Испании люди молятся о дожде. В Барселоне верующие прошли крестным ходом по городу, надеясь положить конец самой сильной засухе в регионе за всю историю наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По состоянию на 1 февраля водохранилища Каталонии были заполнены менее чем на 35 %, тогда как в 2023 году эта цифра составляла 52 %. Вот уже месяц в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Власти ввели ограничения на использование воды, которые затронули более 6 миллионов жителей. Запрещено мыть машины, наполнять бассейны и фонтаны, пользоваться пляжными душами. В критической ситуации правительство решило пойти даже на беспрецедентные меры: чтобы восполнить дефицит, опресненную воду доставляют в регион на кораблях.