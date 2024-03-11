Правые партии лидируют на досрочных парламентских выборах в Португалии

На досрочных парламентских выборах в Португалии, по предварительным данным, победу празднуют правые партии. Проведенные среди граждан опросы еще до голосования показывали, что избиратели отдадут предпочтение правоцентристскому Демократическому альянсу, который восемь лет находился в оппозиции к правящим социалистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подсчет голосов еще не завершен. Однако, похоже, прогнозы сбываются. Согласно предварительным данным экзитполов, правые партии лидируют в гонке. У Демократического альянса от 27,5 % до 33 % голосов. У социалистической партии – от 24,5 % до 29,5 %. Хотя при социалистах экономика страны показывала рост, вместе с ней вверх шла и инфляция, также португальцев беспокоили ухудшение качества госуслуг и жилищный кризис.

Подорвал доверие к левым и коррупционный скандал, в результате которого лидер партии, занимавший пост премьера, вынужден был уйти в отставку. Он покинул пост в начале ноября 2023-го, тогда же президент распустил парламент и объявил досрочные выборы.