На неделе зерно раздора было брошено в европейские политические круги. Еще 1 марта российские СМИ опубликовали запись разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали атаку Крымского моста, но Германию не отпускает до сих пор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подлинность записи не опровергают, при этом пытаются исказить ее суть. Основные тезисы, которые транслируют немецкие СМИ, в том, что это были просто разговоры. О реальной атаке даже речи не велось. То есть пытаются всеми способами перевести стрелки с того факта, что в Германии высокопоставленные военные обсуждают поставки, логистику оружия, которое может напрямую угрожать Москве. Как немецкие генералы взрывали Крымский мост и кому в итоге эти разговоры выйдут боком, хронологию скандала изучил Константин Герцев.

Германия готовит удар по России – нет, это не хроника 40-х, а реалии 21 века. Немецкие офицеры в опубликованной российской журналисткой аудиозаписи прямо обсуждали уничтожение стратегического объекта – цитата – «крупного моста на Востоке». Судя из беседы, чуть ли не маркеры уже нанесли. Инспектор BBC бундесвера Герхартц успел и объемы оценить: по мнению генерала, 20 ракет Taurus точно будет недостаточно, а чтобы избежать прямого столкновения с Москвой, предложил кровавую ношу разделить с союзниками по блоку НАТО, например, доставка боеголовок к цели – за французскими истребителями Rafale.

Инго Герхартц, инспектор BBC бундесвера:

У них есть опыт работы с ракетами Storm Shadow. Британцы были там и оснастили самолеты. Само крепление не слишком отличается от того, что необходимо для ракет Taurus.

Больше Крымского на Востоке нет мостов. Для Украины эта цель давно сакральная, но оказалось, платить за идеалы Киев не готов. Того же генерала Герхартца, как и его собеседника, начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, бывшего военного атташе в США, смутили логистические вопросы. Однако все они меркнут на фоне общей концепции антироссийского удара.