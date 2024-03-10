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Как немецкие генералы «взрывали» Крымский мост – подробности скандала

10 марта 2024 17:37
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На неделе зерно раздора было брошено в европейские политические круги. Еще 1 марта российские СМИ опубликовали запись разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали атаку Крымского моста, но Германию не отпускает до сих пор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подлинность записи не опровергают, при этом пытаются исказить ее суть. Основные тезисы, которые транслируют немецкие СМИ, в том, что это были просто разговоры. О реальной атаке даже речи не велось. То есть пытаются всеми способами перевести стрелки с того факта, что в Германии высокопоставленные военные обсуждают поставки, логистику оружия, которое может напрямую угрожать Москве.

Как немецкие генералы взрывали Крымский мост и кому в итоге эти разговоры выйдут боком, хронологию скандала изучил Константин Герцев.

Как немецкие генералы «взрывали» Крымский мост – подробности скандала-1

Германия готовит удар по России – нет, это не хроника 40-х, а реалии 21 века. Немецкие офицеры в опубликованной российской журналисткой аудиозаписи прямо обсуждали уничтожение стратегического объекта – цитата – «крупного моста на Востоке». Судя из беседы, чуть ли не маркеры уже нанесли. Инспектор BBC бундесвера Герхартц успел и объемы оценить: по мнению генерала, 20 ракет Taurus точно будет недостаточно, а чтобы избежать прямого столкновения с Москвой, предложил кровавую ношу разделить с союзниками по блоку НАТО, например, доставка боеголовок к цели – за французскими истребителями Rafale.

Как немецкие генералы «взрывали» Крымский мост – подробности скандала-4

Инго Герхартц, инспектор BBC бундесвера:
У них есть опыт работы с ракетами Storm Shadow. Британцы были там и оснастили самолеты. Само крепление не слишком отличается от того, что необходимо для ракет Taurus.

Как немецкие генералы «взрывали» Крымский мост – подробности скандала-7

Больше Крымского на Востоке нет мостов. Для Украины эта цель давно сакральная, но оказалось, платить за идеалы Киев не готов. Того же генерала Герхартца, как и его собеседника, начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, бывшего военного атташе в США, смутили логистические вопросы. Однако все они меркнут на фоне общей концепции антироссийского удара.

Как немецкие генералы «взрывали» Крымский мост – подробности скандала-10

Франк Грефе, начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера:
Мы можем передавать им базы данных, спутниковые снимки, станции планирования. Кроме поставок наших ракет, все остальное может поставляться промышленностью.

Вскрылись и отдельные тактические вопросы: поражение цели занимает от 6 до 12 часов с момента поступления информации о ней, а сам выбор точки удара, судя по разговору, делают в Вашингтоне «люди в гражданской одежде с американским акцентом».

Подробности смотрите в видео

# Международная политика # Константин Герцев

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