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19 человек погибли в результате наводнения в Индонезии

11 марта 2024 06:28
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Мощные дожди спровоцировали разливы рек в Индонезии. На западе острова Суматра погибли 19 человек. Еще семеро остаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 человек погибли в результате наводнения в Индонезии-1

Местные власти уже начали эвакуацию населения из затопленных поселений. Однако оказанию помощи пострадавшим мешает поврежденная инфраструктура. Из-за разгула стихии оказалось разрушено не менее 16 мостов, затоплены крупнейшие дороги. Несколько сотен домов ушли под воду. Правительство региона мобилизовало все силы для ликвидации последствий непогоды.

# Наводнение

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