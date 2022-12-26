В Испании автобус упал с моста в реку

Новости Испании. Шесть человек в Испании погибли в результате падения автобуса с моста в реку Лерез. Двоих – водителя и пассажирку – удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звонок в полицию поступил от очевидца, проезжающего мимо. Он заметил разрушенное ограждение вдоль трассы. Позже позвонил и один из находившихся в автобусе пассажиров. Спасательная операция осложнилась дождем и бурным течением. Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу.