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В Испании автобус упал с моста в реку

26 декабря 2022 09:34
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Новости Испании. Шесть человек в Испании погибли в результате падения автобуса с моста в реку Лерез. Двоих – водителя и пассажирку – удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании автобус упал с моста в реку-1

Звонок в полицию поступил от очевидца, проезжающего мимо. Он заметил разрушенное ограждение вдоль трассы. Позже позвонил и один из находившихся в автобусе пассажиров. Спасательная операция осложнилась дождем и бурным течением. Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу.

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# Авария # Новости Испании # Фотофакт

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