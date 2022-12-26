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В Германии в 2023 году газ станет дороже более чем в два раза

26 декабря 2022 09:32
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Новости Германии. Не сулит хороших экономических новостей новый год для жителей Германии. Там в 2023 году газ станет дороже более чем в два раза. Такая информация появилась в местной газете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии в 2023 году газ станет дороже более чем в два раза-1

По прогнозам экспертов, потребителям электроэнергии уже в январе придется отдать примерно на 40 % больше. А в годовом исчислении за среднюю квартиру ее жителям придется заплатить почти 2 000 евро.

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# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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