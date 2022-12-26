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Заявление Эммануэля Макрона вызвало разногласия в Европе

26 декабря 2022 09:24
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Миротворческие инициативы Эммануэля Макрона по факту оказались разъединяющими для Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и ЕС уже давно разошлись по украинскому вопросу. Так, все чаще звучат мнения, что вся эта ситуация обогащает Штаты, но при этом обедняет наш континент. За дипломатическое урегулирование ситуации выступает президент Франции. Он пообещал Москве некие гарантии безопасности. Однако что именно имелось в виду – загадка. Формулировка весьма размыта, а уточнять глава пятой республики не стал.

Заявление Эммануэля Макрона вызвало разногласия в Европе-1

Незамеченным заявление Макрона не осталось: волна критики оперативно прикатила со стороны Польши. Замглавы польского МИД отметил, что подобное решение лишено всякого смысла и вообще является стратегической ошибкой. С ним частично согласились и в США.

Что делать Макрону в этой ситуации: Вашингтон давит, Франция беднеет, а тут еще надо сохранить хорошие отношения с Германией и одним из главных антироссийских партнеров по Евросоюзу Польшей. Ясно одно: на фоне всего этого снова возникли разногласия, хотя и без украинского конфликта там хватает противоречий.

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# Международная политика # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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