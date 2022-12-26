Новости Сербии. Более 60 человек госпитализировали в Сербии после утечки аммиака из-за схода с рельсов поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Пирот объявлен режим чрезвычайной ситуации. Инцидент произошел вечером 25 декабря. После схода поезда большое количество газа попало в атмосферу. В результате гражданам рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости. Городские школы 26 декабря не работают.