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Более 60 человек госпитализировали в Сербии после утечки аммиака

26 декабря 2022 09:33
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Новости Сербии. Более 60 человек госпитализировали в Сербии после утечки аммиака из-за схода с рельсов поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60 человек госпитализировали в Сербии после утечки аммиака-1

В городе Пирот объявлен режим чрезвычайной ситуации. Инцидент произошел вечером 25 декабря. После схода поезда большое количество газа попало в атмосферу. В результате гражданам рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости. Городские школы 26 декабря не работают.

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# Массовое отравление # Новости Сербии # Фотофакт

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